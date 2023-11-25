Атаковавшие Киев карбоновые «шахеды» труднее обнаруживать — Игнат

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне покрывают «шахеды» карбоном или перекрашивают их в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Они по-прежнему совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и делающие сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, являющийся поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки показывают прогресс в строительстве в России завода по массовому производству дронов-камикадзе иранской разработки, которые Москва, как ожидается, нацелит на украинские энергетические объекты.

Напомним, Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество «шахедов». Главной целью оккупантов был Киев.