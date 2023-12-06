Нацгвардейцы ликвидировали ЗРК «Витязь» оккупантов: глава МВД рассказал детали

Украинские военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали ЗРК «Витязь» российских оккупантов в Херсонской области. Это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

«Нацгвардейцы в Херсонской области уничтожили российский ЗРК «Витязь», — отметил он.

По его информации, за эти несколько дней операторами БПЛА воинских частей Национальной гвардии Украины на этом направлении уничтожены:

- 8 единиц легкового автомобильного транспорта войск РФ;

- 1 грузовой автомобиль военного назначения;

- 1 зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 «Витязь»;

- 1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс «ОСА» 10;

- 3 антенны РЭБ.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили более 1270 российских оккупантов при 91 боевом столкновении.