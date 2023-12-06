Нацгвардійці ліквідували ЗРК «Витязь» окупантів: глава МВС розповів деталі

Українські військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували ЗРК «Витязь» російських окупантів у Херсонській області. Це найновіший російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Нацгвардійці на Херсонщині знищили російський ЗРК «Витязь», — зазначив він.

За його інформацією, за ці кілька днів операторами БПЛА військових частин Національної гвардії України на цьому напрямі знищено:

- 8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ РФ;

- 1 вантажний автомобіль військового призначення;

- 1 зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 «Вітязь»;

- 1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс «ОСА» 10;

- 3 антени РЕБ.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили понад 1270 російських окупантів за 91 бойового зіткнення.