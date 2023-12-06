В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»: он погиб

В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»

Во временно оккупированном Россией Луганске взорвали автомобиль, в котором находился «экс-депутат Народного совета «ЛНР» Олег Попов. Об этом сообщил так называемый сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.



Отметим, что инцидент произошел сегодня, 6 декабря.





«В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города», — написал он.



По словам Рогова, вследствие взрыва ранен «экс-депутат Народного Совета «ЛНР» Олег Попов.

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В пропагандистском издании уточнили, что Олег Попов получил ранения несовместимые с жизнью.



«Насколько знаю, он погиб в результате взрыва автомобиля», — сообщил источник в силовых органах «ЛНР».



Справка



Олег Попов был боевиком группировки «ЛНР». В 2014 году участвовал в захвате административных зданий в Луганске. Позднее стал одним из командиров батальона «Заря», принимал участие в боевых действиях против Украины. Российские СМИ сообщали, что он служил в военной разведке «ЛНР».



Попов избирался «депутатом Народного совета ЛНР» первого и третьего созывов, занимал пост председателя силового «комитета парламента».



В сентябре 2022 года в «ЛНР» уже объявляли о гибели Попова. Однако в феврале 2023 года оказалось, что он жив. Тогда было объявлено, что на Попова в сентябре было организовано неудачное покушение, после чего он «исчез» в рамках оперативной игры российских спецслужб.



Напомним, в в оккупированном селе Князе-Григоровка Херсонской области Украины 37-летний сержант Михаил Хохлов из автомата АК-74 застрелил своего командира, 37-летнего лейтенанта Ивана Кривошеева.