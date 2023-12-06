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В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув

06 грудня 2023, 15:43

В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув

В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР». Фото: соцмережі В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР». Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Росією Луганську підірвали автомобіль, в якому перебував «ексдепутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов. Про це повідомив так званий співголова координаційної ради з інтеграції нових регіонів при Громадській палаті РФ Володимир Рогов.



«У центрі Луганська терористи підірвали автомобіль. Це сталося біля стадіону у центрі міста», — написав він.



За словами Рогова, внаслідок вибуху поранено «ексдепутата Народної Ради «ЛНР» Олега Попова.

Обновлено. Місцева проросійська агенція «ЛІЦ» уточнила, що Олег Попов отримав поранення несумісні з життям.

«Наскільки знаю, він загинув внаслідок вибуху автомобіля», — повідомило джерело у силових органах «ЛНР».

Олег Попов

Хто такий Олег Попов

Олег Попов був бойовиком угруповання «ЛНР». У 2014 році брав участь у захопленні адміністративних будівель у Луганську. Пізніше став одним із командирів батальйону «Зоря», брав участь у бойових діях проти України. Російські ЗМІ повідомляли, що він служив у військовій розвідці ЛНР.

Попов обирався «депутатом Народної ради ЛНР» першого та третього скликань, обіймав посаду голови силового «комітету парламенту».

У вересні 2022 року в «ЛНР» вже оголошували про загибель Попова. Однак у лютому 2023 року виявилося, що він живий. Тоді було оголошено, що на Попова у вересні було організовано невдалий замах, після чого він зник у рамках оперативної гри російських спецслужб.

Нагадаємо, в окупованому селі Князі-Григорівка Херсонської області України 37-річний сержант Михайло Хохлов з автомата АК-74 застрелив свого командира, 37-річного лейтенанта Івана Кривошеєва.

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