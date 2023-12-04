В Херсонской области замкомандира ВС РФ застрелил своего командира

Вчера утром в оккупированном селе Князе-Григоровка Херсонской области Украины 37-летний сержант Михаил Хохлов из автомата АК-74 застрелил своего командира, 37-летнего лейтенанта Ивана Кривошеева. Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA.



Еще одного сослуживца Хохлов ранил — этот рядовой госпитализирован со сквозным ранением шеи. Все трое военных служат в 1 батальоне 1218-го мотострелкового полка.



Согласно телеграм-каналу, Хохлов задержан и передам военным полка. Точные причины убийства на данный момент неизвестны.



Напомним, моральный дух оккупационных войск на фронте сейчас крайне низок из-за высоких потерь и отсутствия российских командиров на передовой.