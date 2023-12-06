На Донетчине почти в два раза выросло количество перевозок пассажиров в поездах дальнего следования

Количество перевозок пассажиров в поездах дальнего следования в Донецкой области возросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Фото: Донецкая железная дорога

За период с января по ноябрь текущего года региональным филиалом «Донецкая железная дорога» пассажирскими поездами перевезено более 826 тысяч пассажиров, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «Донецкой железной дороги».

Отмечается, что на 98 процентов выросло количество перевозок пассажиров в поездах дальнего следования — услугами железнодорожного транспорта за отчетный период воспользовалось более 584 тысяч граждан.

За январь-ноябрь 2023 года пассажирооборот в дальнем сообщении вырос на 17,4 процентов по сравнению с показателями прошлого года и составил более 38 млн. пассажиро-километров, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на поезда пригородного сообщения за девять месяцев текущего года продано билетов на сумму 3 млн гривен. В течение этого периода услугами железнодорожного транспорта в регионе воспользовались около 211 тыс. пассажиров.