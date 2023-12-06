На Донеччині майже вдвічі зросла кількість перевезень пасажирів у поїздах далекого прямування

Кількість перевезень пасажирів у потягах далекого прямування на Донеччині зросла майже вдвічі порівняно з минулим роком. Фото: Донецька залізниця

За період із січня по листопад поточного року регіональною філією «Донецька залізниця» пасажирськими поїздами перевезено понад 826 тисяч пасажирів, що на 9 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це повідомила прес-служба «Донецької залізниці».

Зазначається, що на 98 відсотків зросла кількість перевезень пасажирів у поїздах далекого прямування — послугами залізничного транспорту за звітний період скористалося понад 584 тисячі громадян.

За січень-листопад 2023 року пасажирообіг у дальньому сполученні зріс на 17,4 відсотків порівняно з показниками минулого року та склав понад 38 млн. пасажиро-кілометрів, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині на потяги приміського сполучення за дев'ять місяців поточного року продано квитків на суму 3 млн гривень. Протягом цього періоду послугами залізничного транспорту у регіоні скористалися близько 211 тис. пасажирів.