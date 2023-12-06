Полицейские идентифицировали погибшего в Новогродовке мужчину с помощью ДНК-анализа

В ходе поисковых работ на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом спасатели обнаружили фрагменты тела человека. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

В полиции сообщили, что криминалистам удалось установить личность погибшего. Это 35-летний отец девочки, тело которой обнаружили под завалами раньше.

Российская ракета унесла жизни всей семьи. Отец и 8-летняя дочь идентифицированы. Поисковая операция продолжается – ищут женщину.