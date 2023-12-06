Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу
У ході пошукових робіт на місці влучення ворожої ракети до багатоквартирного будинку рятувальники виявили фрагменти тіла людини. Про це повідомляє поліція Донецької області.
У поліції повідомили, що криміналістам вдалося встановити особу загиблого. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.
Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та 8-річна дочка ідентифіковані. Пошукова операція продовжується – шукають жінку.
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