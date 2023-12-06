В Донецке погибли двое пожарных, еще 10 ранены

В Донецке во время обстрела, 6 декабря, погибли два сотрудника МЧС РФ, еще 10 ранены в Буденновском районе Донецка из-за обстрела. Об этом сегодня сообщили в главном управлении «МЧС по ДНР».



«В 16:40 на линию „101“ было получено сообщение о пожаре в Буденновском районе Донецка. На место выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытии было установлено, что вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Подразделения приступили к ликвидации возгорания. Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли 2 сотрудника МЧС, еще 10 спасателей госпитализированы», — отметили в ведомстве.



Также сообщается, что были повреждены четыре единицы пожарной техники.



Как сообщалось сегодня во второй половине дня в Буденновском районе Донецка загорелись цистерны после обстрела.