У Донецьку загинули двоє пожежників, ще 10 поранено

У Донецьку під час обстрілу, 6 грудня, загинули двоє співробітників МНС РФ, ще 10 поранено в Будьонівському районі Донецька через обстріл. Про це сьогодні повідомили у головному управлінні МНС з ДНР.



«О 16:40 на лінію „101“ було отримано повідомлення про пожежу у Будьонівському районі Донецька. На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. Після прибуття було встановлено, що внаслідок обстрілу сталася розгерметизація цистерн із бітумом. Підрозділи розпочали ліквідацію займання. Під час гасіння пожежі через повторний обстріл загинули 2 співробітники МНС, ще 10 рятувальників госпіталізовані», — зазначили у повідомленні.



Також повідомляється, що було пошкоджено чотири одиниці пожежної техніки.



Як повідомлялося сьогодні у другій половині дня у Будьонівському районі Донецька спалахнули цистерни після обстрілу.