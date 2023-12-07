Оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре Одесской области: погиб мужчина

Оккупационные войска РФ атаковали Одесскую область сегодня, 7 декабря. В результате атаки есть значительные повреждения, также известно о смерти гражданского. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



«Сегодня ночью российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество «Шахедов», однако, к сожалению, есть попадания», — написал он.



По информации Кипера, оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.



Кроме того, под удар попал водитель одной из фур, он погиб.



Напомним, 7 декабря украинская противовоздушная оборона сбила 15 ударных дронов-камикадзе.