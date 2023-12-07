Окупанти вдарили по припортовій інфраструктурі Одеської області: загинув чоловік

Окупаційні війська РФ атакували Одеську область сьогодні, 7 грудня. Внаслідок атаки є значні ушкодження, також відомо про смерть цивільного. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Сьогодні вночі російські терористи майже дві години атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість «Шахедів», проте, на жаль, є влучення», — написав він.



За інформацією Кіпера, окупанти вдарили по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.



Крім того, під удар потрапив водій однієї з фур, він загинув.



Нагадаємо, 7 грудня українська протиповітряна оборона збила 15 ударних дронів-камікадзе.