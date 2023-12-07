На теле Ильи Кивы обнаружено два пулевых ранения — Следком РФ

На теле бывшего народного депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы обнаружено два пулевых ранения, изъяты две пистолетные гильзы и патрон. Об этом сегодня сообщил Следственный комитет РФ.

Отмечается, что уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы», — говорится в сообщении.

В Следкоме РФ заявили, что на теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения.

«Назначен целый ряд экспертиз, ведутся допросы свидетелей и розыск причастных к убийству», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 6 декабря, тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Московской области.