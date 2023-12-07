На тілі Іллі Киви виявлено два кульові поранення — Слідком РФ

На тілі колишнього народного депутата Верховної ради від ОПЗЖ Іллі Киви виявлено два кульові поранення, вилучено дві пістолетні гільзи та патрон. Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що кримінальну справу за фактом вбивства екс-депутата Верховної ради України Іллі Киви та незаконного обігу зброї передано для подальшого розслідування до першого управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії у Московській області.

«Слідчими та криміналістами проведено огляд місця події, під час якого вилучено змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельного номеру, у якому він проживав останні місяці», — йдеться у повідомленні.

У Слідкомі РФ заявили, що на тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення.

«Призначено цілу низку експертиз, ведуться допити свідків та розшук причетних до вбивства», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 6 грудня, тіло Іллі Киви виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю «Велич Country Club» у селі Супонево Московської області.