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В России зафиксировали 150 случаев технических неисправностей самолетов

07 декабря 2023, 10:35

В России зафиксировали 150 случаев технических неисправностей самолетов

В России зафиксированы 150 случаев технических неисправностей самолетов за три квартала 2023 года. Об этом сообщает ГУР со ссылкой на полученные документы «Росавиации».

За аналогичный период в 2022 году было зафиксировано 50 неисправностей, следовательно, опасность полетов выросла в три раза.

Самолеты в России ломаются из-за ее агрессии против Украины и западных санкций. В настоящее время 70% российского авиапарка иностранного производства прошли несертифицированный ремонт.

Около 35% всех самолетов пустили на «донорство». Международная организация гражданской авиации выдала российской безопасности полетов «красный флаг»: такой же только Бутан, Конго, Либерия и Зимбабве.

Ранее в Бурятии (РФ), в городе Улан-Удэ, произошло возгорание самолета во время взлета. Самолет Ту-204 должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу (Китай). 

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