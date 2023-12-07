У Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків

У Росії зафіксовано 150 випадків технічних несправностей літаків за три квартали 2023 року. Про це повідомляє ГУР із посиланням на отримані документи «Росавіації».

За аналогічний період 2022 року було зафіксовано 50 несправностей, отже, небезпека польотів зросла втричі.



Літаки в Росії ламаються через її агресію проти України та західних санкцій. Наразі 70% російського авіапарку іноземного виробництва пройшли несертифікований ремонт.



Близько 35% усіх літаків пустили на «донорство». Міжнародна організація цивільної авіації видала російській безпеці польотів «червоний прапор»: такий самий мають лише Бутан, Конго, Ліберія та Зімбабве.



Раніше в Бурятії (РФ), у місті Улан-Уде, стався спалах літака під час зльоту. Літак Ту-204 мав виконати рейс з Улан-Уде до Чжанчжоу (Китай).