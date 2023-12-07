На полигоне в Рязанской области произошел взрыв

В Рязанской области по сообщению местной прокуратуры на полигоне Дубровичи во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство, передают российские РИА «Новости».



В результате взрыва погиб боец Росгвардии, добавили в Следственном комитете. Ранее, 30 ноября, стало известно, что десять российских военных погибли и 15 ранены на полигоне под Ростовом в результате взрыва.



Напомним, в сети появилось видео издевательств российских военных над своими сослуживцами, которые, как утверждается, приняли наркотики и отказались идти в бой.