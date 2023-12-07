На полігоні в Рязанській області стався вибух

У Рязанській області за повідомленням місцевої прокуратури на полігоні Дубровичі під час занять спрацював вибуховий пристрій, повідомляють російські РІА «Новості».



Внаслідок вибуху загинув боєць Росгвардії, додали у Слідчому комітеті. Раніше, 30 листопада, стало відомо, що десятеро російських військових загинули й 15 поранені на полігоні під Ростовом внаслідок вибуху.



Нагадаємо, в мережі з'явилося відео знущань російських військових над своїми товаришами по службі, які, як стверджується, прийняли наркотики та відмовилися йти в бій.