Окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Фото: Facebook

Російські окупанти завдали вночі шість ударів по Харкову ракетами С-300, внаслідок обстрілу поранено жінку 36 років і чоловіка 25 років, якого було госпіталізовано до медичного закладу. Про атаку на місто повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Зафіксовано влучання у дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та близько 20 автомобілів. Усі — виключно цивільні об'єкти», — зауважив Синєгубов.



За словами голови Харківської ОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби також зазнали понад 17 населених пунктів області.

Окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Фото: Facebook

О 00:46 8 грудня відбувся обстріл (попередньо КАБ) села Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку.



Близько 16 години 7 грудня відбувся обстріл села Подоли Куп'янського району. Поранення отримали троє цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років. На Куп'янському напрямі українські захисники відбили сім атак на околицях Синьківки.

Окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Фото: Facebook

Нагадаємо, вночі 5 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Селидове, орієнтовно о 01 год. 00 хв стався обстріл чотирма ракетами С-300.