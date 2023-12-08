Армія РФ вдарила по Павлогорадському району: є загиблий, четверо поранених

Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області сьогодні вранці, 8 грудня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо людей отримали поранення, їх оперують. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Ракетний удар по Павлоградському району», — написав він.



За словами Лисака, один чоловік загинув, попередньо четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Двоє людей — у тяжкому стані.



Нагадаємо, окупанти завдали вночі шість ударів по Харкову ракетами С-300, внаслідок обстрілів поранено жінку 36 років і чоловіка 25 років, якого було госпіталізовано до медичного закладу.