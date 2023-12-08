Полиция показала фото последствий ракетной атаки на Киевщину

Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину. Фото: Полиция Киевской области

Полицейские опубликовали фотоснимки последствий российской ракетной атаки на Киевскую область 8 декабря. Регион принял на себя основной удар — все цели РФ были сбиты на подлете к столице. Об этом сообщила полиция Киевской области.

«Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. К сожалению, в результате атаки есть повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы. Пострадавших нет», — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают полицейские и взрывотехники Киевской области, спасатели и представители газовой службы.

«Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки», — сообщили в полиции.

Напомним, после продолжительной паузы в 79 дней россияне возобновили удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС по Киеву. Предварительно около десяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов.