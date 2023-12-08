Поліція показала фото наслідків ракетної атаки на Київщину

Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину Фото: Поліція Київської області

Поліцейські опублікували фотографії наслідків російської ракетної атаки на Київщину 8 грудня. Регіон прийняв на себе основний удар — всі цілі РФ були збиті на підльоті до столиці. Про це повідомила поліція Київської області.

«Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби. Постраждалих немає», — розповіли у поліції.

У відомстві зазначили, що на місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київської області, рятувальники та представники газової служби.

«Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки», — повідомили в поліції.

Нагадаємо, після тривалої паузи о 79-й дні росіяни відновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС по Києву. Попередньо близько десяти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 із району міста Енгельс Саратовської області. Повітряна тривога у столиці тривала близько двох годин.