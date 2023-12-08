На Авдеевском и Мариинском направлениях продолжаются тяжелые бои: оккупанты за сутки сбросили более 40 авиабомб

На Авдеевском и Мариинском направлениях продолжаются активные бои. Силы обороны активно применяют пехоту и авиацию. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Авдеевка и Маринка — наибольшее количество боеприкосновений. Противник действует при поддержке бронетехники. Задействует авиацию. Сбрасывает КАБы — за прошедшие сутки более 40 единиц. Все — на Донетчину», — отметил он.



По словам Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия россияне нанесли 24 авиаудара, провели 56 боевых столкновений и совершили 648 артобстрелов. Общие потери врага составили 466 человек.



Кроме того, уничтожены 20 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 11 ББМ, 1 артсистему, 4 автомобиля. Также был уничтожен 1 склад боеприпасов, еще 17 единиц техники врага повреждены.



Напомним, за прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений, на Авдеевском направлении украинские войска отразили 30 атак, на Бахмутском — 24 атаки.