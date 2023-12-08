На Авдіївському та Маріїнському напрямках тривають важкі бої: окупанти за добу скинули понад 40 авіабомб

На Авдіївському та Маріїнському напрямках тривають активні бої. Сили оборони активно застосовують піхоту та авіацію. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Авдіївка та Маринка – найбільша кількість боєзіткнень. Противник діє за підтримки бронетехніки. Задіює авіацію. Скидає КАБи — за минулу добу понад 40 одиниць. Всі - на Донеччину», — наголосив він.



За словами Тарнавського, в операційній зоні ЗСУВ Таврія росіяни завдали 24 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень і здійснили 648 артобстрілів. Загальні втрати ворога становили 466 осіб.



Крім того, знищено 20 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 11 ББМ, 1 артсистему, 4 автомобілі. Також було знищено 1 склад боєприпасів, ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.



Нагадаємо, минулої доби сталося 89 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку українські війська відбили 30 атак, на Бахмутському — 24 атаки.