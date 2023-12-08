На Авдеевском направлении ВСУ отразили 30 атак за сутки — Генштаб

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений, на Авдеевском направлении украинские войска отразили 30 атак, на Бахмутском — 24 атаки. Об этом сообщил сегодня утром Генштаб Вооруженных сил Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак агрессора в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят агрессору потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося агрессору значительные потери. Силы обороны успешно отбили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 14 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают агрессора вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.