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Каждую школу обеспечат полицейским, который будет отвечать за безопасность детей — Клименко

08 декабря 2023, 21:34

Каждую школу обеспечат полицейским, который будет отвечать за безопасность детей — Клименко

Министерство внутрених дел Украины начинает внедрение комплекса мер по формированию безопасной образовательной среды. Его основой должен стать работник полиции, который будет нести службу в учебных заведениях и отвечать за безопасность детей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Специалисты будут отбираться по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее — специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам», — отметил глава МВД Украины в своем сообщении.

Соответственно пропускной режим, подчеркнул он, тоже нуждается в усилении. Так что в каждом учебном заведении будут металлоискатели и рамки.

«Уже скоро стартуем с набором и отбором кандидатов», — сообщил Министр.

На данній момент пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны.

«Мы знаем, что делать дальше ради безопасности детей», — резюмировал Игорь Клименко.

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