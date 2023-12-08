Кожну школу забезпечать поліцейським, який відповідатиме за безпеку дітей — Клименко

Міністерство внутрішніх справ України розпочинає впровадження комплексу заходів щодо формування безпечного освітнього середовища. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу у навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.

«Фахівці відбиратимуться за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі – спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів», – зазначив голова МВС України у своєму повідомленні.

Відповідно пропускний режим, наголосив він, теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.

"Вже скоро стартуємо з набором та відбором кандидатів", - повідомив Міністр.

Наразі поки що 70% навчальних закладів обладнано тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.

"Ми знаємо, що робити далі заради безпеки дітей", - резюмував Ігор Клименко.