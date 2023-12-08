В Покровске более двух миллионов гривен направят на помощь гражданам

В Покровске более двух миллионов гривен направляются на помощь отдельным категориям граждан. Об этом сообщает Покровская МВА.

В пятницу, 8 декабря состоялось заседание комиссии по предоставлению единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан.

Члены комиссии рассмотрели 98 заявлений, поступивших от жителей громады. В этот раз для оказания помощи из местного бюджета было выделено 2,2 миллиона гривен.

Большинство обращений касалось предоставления материальной помощи для лечения онкологических заболеваний и протезирования. Решением членов комиссии каждому заявителю было выделено от 3 до 25 тысяч гривен.

14 пакетов документов касались назначения материальной помощи военнослужащим и их семьям.

Во время заседания обсудили и предоставление единовременной помощи в размере 80 тысяч гривен владельцам одного из разрушенных вражеским снарядом жилья.

За поддержкой также обратились 26 работников УСОН, пострадавших в результате обстрела. На лечение в связи с получением минно-взрывной травмы было назначено от 5 до 10 тысяч гривен.