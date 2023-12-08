У Покровську понад два мільйони гривень спрямують на допомогу громадянам

У Покровську понад два мільйони гривень спрямують на допомогу окремим категоріям громадян. Про це повідомляє Покровська МВА.

У п'ятницю, 8 грудня, відбулося засідання комісії з надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

Члени комісії розглянули 98 заяв, що надійшли від мешканців громади. На цей раз для надання допомоги з місцевого бюджету було виділено 2,2 мільйона гривень.

Більшість звернень стосувалися надання матеріальної допомоги для лікування онкологічних захворювань та протезування. Рішенням членів комісії кожному заявнику було надано від 3 до 25 тисяч гривень.

14 пакетів документів стосувалися призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям.

Під час засідання обговорили та надання одноразової допомоги у розмірі 80 тисяч гривень власникам одного із зруйнованих ворожим снарядом житла.

За підтримкою також звернулися 26 працівників УСОН, які постраждали внаслідок обстрілу. На лікування у зв'язку з одержанням мінно-вибухової травми було призначено від 5 до 10 тисяч гривень.