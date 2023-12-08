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Боєприпаси та дрони: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

08 грудня 2023, 23:03

Боєприпаси та дрони: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги, яка включає дрони та боєприпаси. Про це повідомили на сайті Федерального уряду Німеччини.

«Фінансування ініціативи щодо розвитку потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік та додаткові дозволи на взяття зобов'язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані насамперед на військову допомогу Україні», — йдеться на сайті уряду.

До нового пакету військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • одна система розвідки LUNA NG;
  • 10 розвідувальних БпЛА Vector із запасними частинами;
  • 6 прикордонних патрульних автомобілів;
  • 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • 30 гранатометів GMG;
  • 250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 100 000 аптечок та медичні матеріали.

 

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