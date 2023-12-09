Оккупанты за сутки совершили 28 ракетных и 27 авиаударов — Генштаб

Агрессор нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 субботы.

«Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», — говорится в сводке Генштаба.

Авиационным ударам подверглись Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области; Надежда, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Серебрнка, Часов Яр, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.