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Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб

09 грудня 2023, 08:50

Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб

Агресор завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06:00 суботи.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнів та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», — йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційні удари зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Первомайське Харківської області; Надія, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Срібнка, Часів Яр, Авдіївка, Ластівчине Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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