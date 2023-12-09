Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА

Окупанти атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула людина. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина», — написав Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, в результаті атаки також є постраждалий. Нині йому надається медична допомога.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центру міста двоє людей загинули, ще одна поранена.