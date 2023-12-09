Украина призвала осудить намерение России провести президентские выборы на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению наложить санкции. Об этом говорится в заявлении МИД Украины о намерениях РФ провести президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.

«Призываем также иностранные государства не посылать своих граждан в качестве наблюдателей на эти псевдовыборы. Для тех, кто примет участие, предусмотрена уголовная ответственность согласно украинскому законодательству», — заявили в МИД.

Как отмечается, 8 декабря Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о проведении 15-17 марта 2024 г. очередных выборов президента РФ. Российские власти сообщили о намерении организовать голосование и на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

«Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконным и ничтожным», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, подвергнет сомнению легитимность всего результата выборов президента РФ.

«Какие-либо выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат только инструментом удержания российского режима у власти», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в России не позднее 12 декабря собираются принять решение о возможности проведения «выборов» в «новых регионах» — на оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, Владимир Путин 8 декабря объявил об участии в президентских выборах.