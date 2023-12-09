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Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях

09 грудня 2023, 14:27

Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їхньої організації та проведення накласти санкції. Про це йдеться у заяві МЗС України про наміри РФ провести президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України.

«Закликаємо також іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори. Для тих, хто візьме участь, передбачено кримінальну відповідальність згідно з українським законодавством», — заявили в МЗС.

Як зазначається, 8 грудня Центральна виборча комісія Російської Федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 р. чергових виборів президента РФ. Російська влада повідомила про намір організувати голосування і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

«Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, як і решта таких пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним і нікчемним», — йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ.

«Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного з демократією. Вони є лише інструментом утримання російського режиму при владі», — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що в Росії не пізніше 12 грудня збираються ухвалити рішення щодо можливості проведення «виборів» у «нових регіонах» — на окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, Володимир Путін 8 грудня оголосив про участь у президентських виборах.

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