Завозят агитаторов и глушат связь. Россияне начали подготовку к выборам на оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты вовсю готовятся к президентским выборам в РФ. Так, россияне начала завозить будущих агитаторов на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.



По его словам, в Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, их расселили в отжатых помещениях.



Кроме того, проводят собрание в помещении райгосадминистрации, оккупанты глушат связь.

По информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным громадам ложь о «русском мире».



Напомним, Совет федерации России назначил дату проведения выборов президента. Они пройдут 17 марта 2024 года.



Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению наложить санкции.