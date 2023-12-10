Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Завозят агитаторов и глушат связь. Россияне начали подготовку к выборам на оккупированных территориях Украины

10 декабря 2023, 13:41

Завозят агитаторов и глушат связь. Россияне начали подготовку к выборам на оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты вовсю готовятся к президентским выборам в РФ. Так, россияне начала завозить будущих агитаторов на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, в Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, их расселили в отжатых помещениях.

Кроме того, проводят собрание в помещении райгосадминистрации, оккупанты глушат связь.

По информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным громадам ложь о «русском мире».

Напомним, Совет федерации России назначил дату проведения выборов президента. Они пройдут 17 марта 2024 года.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению наложить санкции. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Иван Федоров
События
выборы в РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:41
Завозят агитаторов и глушат связь. Россияне начали подготовку к выборам на оккупированных территориях Украины
13:05
«ДНР»: в оккупированном Донецке произошел пожар, погиб мужчина
20:43
Шесть человек пострадали в оккупированном Донецке в результате сброса снарядов с БПЛА
16:59
В оккупированной Макеевке начался сильный пожар после обстрела
15:57
Оккупанты ударили по Херсону, есть раненые
15:15
Из-за обстрела РФ в Запорожской области погибла женщина
14:27
Украина призвала осудить намерение России провести президентские выборы на оккупированных территориях
12:17
Российский беспилотник атаковал Берислав, есть погибший и раненый — ОВА
11:48
Оккупанты захватили объект инфраструктуры в Авдеевке — ISW
10:33
В Запорожской области из-за обстрела погибла женщина — ОВА
09:20
С нового года украинцам в оккупации будут отказывать в медицинской помощи — ЦНС
08:50
Оккупанты за сутки совершили 28 ракетных и 27 авиаударов — Генштаб
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 декабря
20:20
Мариуполь: Военные преступления России в рассказах очевидцев
19:16
Мариуполь может полностью остаться без света
18:49
Мобильный интернет «ЛНР» может заработать в декабре
15:45
В Мариуполе российский военный грузовик с боекомплектом протаранил легковушку
14:49
В Мелитополе оккупанты вручают бюджетникам повестки и отправляют в военкомат
11:20
Через Мариуполь перемещают военную технику РФ с новыми обозначениями
10:50
В оккупированном Донецке ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
все новости
17:17
На севере Донетчины началась подача электроэнергии
16:44
Север Донецкой области остался без света: в ОВА назвали причину
16:26
Краматорск частично обесточен: детали
15:59
Армия РФ ударила по Херсону: есть жертва
15:05
Ситуация на востоке сложная, оккупанты наступают по всему фронту — Сырский
14:05
Из-за обстрелов РФ без света остались три шахты на Донетчине
13:41
Завозят агитаторов и глушат связь. Россияне начали подготовку к выборам на оккупированных территориях Украины
13:05
«ДНР»: в оккупированном Донецке произошел пожар, погиб мужчина
12:50
Армия РФ ударила по Купянску: есть погибшие и пострадавший
12:10
Оккупанты за сутки обстреляли Донецкую область, есть разрушения
11:16
Силы ПВО сбили ракету над Криворожским районом: есть разрушения
10:46
Оккупанты штурмуют позиции на Авдеевском направлении, но авиабомбовых ударов стало меньше — Барабаш
09:52
Пограничники метким выстрелом сожгли блиндаж и технику оккупантов вблизи Купянска
09:27
В Переездном Донецкой области погиб один гражданский — ОВА
20:43
Шесть человек пострадали в оккупированном Донецке в результате сброса снарядов с БПЛА
16:59
В оккупированной Макеевке начался сильный пожар после обстрела
15:57
Оккупанты ударили по Херсону, есть раненые
15:15
Из-за обстрела РФ в Запорожской области погибла женщина
14:27
Украина призвала осудить намерение России провести президентские выборы на оккупированных территориях
13:05
В Украине плановых отключений света не предусматривается — Минэнерго
все новости
ВИДЕО
Пограничники метким выстрелом сожгли блиндаж и технику оккупантов вблизи Купянска Пограничники метким выстрелом сожгли блиндаж и технику оккупантов вблизи Купянска
10 декабря, 09:52
В Макеевке после обстрела горит, предположительно, нефтебаза. Фото: скриншот видео В оккупированной Макеевке начался сильный пожар после обстрела
09 декабря, 16:59
Мариуполь: Военные преступления России в рассказах очевидцев Мариуполь: Военные преступления России в рассказах очевидцев
08 декабря, 20:20
Владимир Путин подтвердил намерение переизбраться президентом РФ. Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин сегодня объявил об участии в президентских выборах
08 декабря, 13:56
Богдан Ермохин рассказал о жизни в РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ
08 декабря, 12:56
Задержание Владимира Кабация. Кадр с видео В оккупированном Донецке ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
08 декабря, 10:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама