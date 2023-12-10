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Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України

10 грудня 2023, 13:41

Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України

Російські окупанти готуються до президентських виборів до РФ. Так, росіяни почали завозити майбутніх агітаторів на тимчасово окуповані території України. Про це повідомив мер захопленого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, до Мелітополя завезли вісім автобусів виконавців, їх розселили у відтиснутих приміщеннях.

Крім того, проводять збори у приміщенні райдержадміністрації, окупанти глушать зв'язок.

За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованих громадах брехню про «російський світ».

Нагадаємо, Рада федерації Росії призначив дату проведення виборів президента. Вони відбудуться 17 березня 2024 року.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їхньої організації та проведення накласти санкції.

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