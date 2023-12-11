Оккупанты планируют отбирать земельные участки украинцев на оккупированных территориях

Российские оккупанты планирует провести инвентаризацию земельных участков на оккупированных территориях и национализировать те, собственники которых отказались переоформлять право собственности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт РФ.



«Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях», — отметили в пресс-службе.



В ЦНС уточнили, что россияне угрожают не только отбирать землю украинцев, но и все, что на этом участке построено.



Напомним, оккупанты в Крыму решили «национализировать» комбинат и судостроительный завод.