Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод

Оккупанты в Крыму решили «национализировать» комбинат и судостроительный завод.



Как заявил глава «госсовета РК» Владимир Константинов в Telegram, «депутаты» приняли соответствующие изменения в «постановление».



«Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации. В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив"», — перечислил Константинов.



Также он пообещал, что «работа в части дополнения перечня новыми объектами будет продолжена».

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