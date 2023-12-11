Окупанти планують відбирати земельні ділянки українців на окупованих територіях

Російські окупанти планують провести інвентаризацію земельних ділянок на окупованих територіях та націоналізувати ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт РФ.



«Отже, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях», — зазначили у прес-службі.



У ЦНС уточнили, що росіяни загрожують не лише відбирати землю українців, а й усе, що на цій ділянці збудовано.



Нагадаємо, окупанти у Криму вирішили «націоналізувати» комбінат та суднобудівний завод.