Армия РФ атаковала Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых

Российские войска ударили по Херсонщине сегодня, 11 декабря. Известно о трех пострадавших, один местный житель погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«В результате российского обстрела Херсонской громады пострадали четыре человека», — написал он.



По его словам, в Антоновке под завалами дома погиб 69-летний местный житель. Также был госпитализирован 59-летний мужчина с ранением.



Кроме того, в Херсоне тяжелые травмы получил 24-летний мужчина. У него диагностировали ранения челюсти, грудной клетки и ног.



Глава региона добавил, что в городе под огонь попал 34-летний житель Херсона.



Напомним, оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. В результате атаки есть пострадавший.



