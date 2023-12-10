Армия РФ ударила по Херсону: есть жертва

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. В результате атаки есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Оккупанты обстреляли Херсон», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что оккупанты днем ударили по городу. Было попадание в жилую застройку. Осколочные ранения головы, взрывную травму получил 37-летний мужчина.



Как известно, его госпитализировали, сейчас медики оказывают необходимую помощь.



Напомним, войска РФ в субботу, 9 декабря, обстреляли Херсон, пострадали два мирных жителя.