Армія РФ атакувала Херсонську громаду: один загиблий, троє поранених

Російські війська вдарили по Херсонщині сьогодні, 11 грудня. Відомо про трьох постраждалих, один місцевий житель загинув. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Внаслідок російського обстрілу Херсонської громади постраждали чотири особи», — написав він.



За його словами, у Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий мешканець. Також було госпіталізовано 59-річного чоловіка з пораненням.



Крім того, у Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. У нього діагностували поранення щелепи, грудної клітки та ніг.



Глава регіону додав, що у місті під вогонь потрапив 34-річний мешканець Херсона.



Нагадаємо, окупанти вкотре вдарили по Херсону. Внаслідок атаки є постраждалий.



