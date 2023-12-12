В Донецкой области задержали агентку ФСБ

СБУ задержала в Донецкой области агентку, которая сливала россиянам данные об ВСУ через своего «связного» из УПЦ (МП). Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



Коллаборанткой оказалась Татьяна Олексик, которая ранее была помощницей «агента в рясе» из Донецкой области, а после его бегства в Россию — продолжила держать с ним контакт.



Сливала ему геолокации подразделений ВСУ в Краматорском районе — корректировала удары РФ по Силам обороны в Донецкой области.

Татьяна Олексик, которая ранее была помощницей «агента в рясе» из Донетчины. Фото: СБУ

Клирик же передавал информацию ФСБ. Служба безопасности задержала предательницу в собственном доме, в поселке Красноторка. Ей светит до 8 лет тюрьмы.



Ранее сегодня стало известно, что экс-казначей Киево-Печерской Лавры помогал мужчинам незаконно пересекать границу.