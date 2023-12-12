На Донеччині затримали агентку ФСБ

СБУ затримала на Донеччині агентку, яка зливала росіянам дані про ЗСУ через свого «зв'язного» з УПЦ (МП). Про це повідомив речник СБУ.
Колаборанткою виявилася Тетяна Олексик, яка раніше була помічницею «агента в рясі» з Донецької області, а після втечі до Росії — продовжила тримати з ним контакт.
Зливала йому геолокації підрозділів ЗСУ у Краматорському районі — коригувала удари РФ по Силах оборони на Донеччині.
Тетяна Олексик, яка раніше була помічницею «агента в рясі» з Донеччини. Фото: СБУ
Клірик передавав інформацію ФСБ. Служба безпеки затримала зрадницю у власному будинку, у селищі Красноторка. Їй світить до 8 років ув'язнення.
Раніше сьогодні стало відомо, що ексскарбник Києво-Печерської Лаври допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.