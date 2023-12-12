В Краматорске не работает уличное освещение

В Краматорске Донецкой области из-за сбоя в связи «Киевстар" не работает уличное освещение. Об этом рассказал начальник управления по вопросам информационной политики Краматорской МВА Игорь Еськов сообщает Суспильне.

По его словам главной проблемой в городе из-за сбоя «Киевстара» стало отсоединение от системы управления уличного освещения.

«Оно у нас подключено на киевстаровскую связь, и вот полностью парализовало нашу систему уличного освещения, пришлось включать вручную. Надеюсь, к вечеру ситуация изменится», — добавил начальник управления.

Также он обьяснил что, если «Киевстар» не починит связь, то энергетики будут вынуждены ездить к каждой подстанции в городе и включать, а затем отключать освещение вручную.

В то же время, других проблем в городе нет, объяснил он.

«Глобальных жалоб не поступало. Банкинг работает, все работает. Подавляющее большинство наших абонентов это Vodafone, поэтому нас не коснулось это ненастье их. Системы оповещения тоже работает. Пока жалоб не было», — рассказал Игорь Еськов.