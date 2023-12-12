У Краматорську не працює вуличне освітлення

Про це розповів начальник управління з питань інформаційної політики Краматорської МВА Ігор Єськов повідомляє Суспильне.

За його словами, головною проблемою в місті через збій «Київстару» стало від'єднання від системи управління вуличного освітлення.

«Вона у нас підключена на київстарівський зв'язок, і ось повністю паралізувала нашу систему вуличного освітлення, довелося включати вручну. Сподіваюся, надвечір ситуація зміниться», — додав начальник управління.

Також він пояснив, що якщо «Київстар» не полагодить зв'язок, то енергетики будуть змушені їздити до кожної підстанції в місті та включати, а потім відключати освітлення вручну.

Водночас інших проблем у місті немає, пояснив він.

«Глобальних скарг не надходило. Банкінг працює, все працює. Переважна більшість наших абонентів це Vodafone, тому нас не торкнулася ця їхня негода. Системи оповіщення також працює. Поки що скарг не було», — розповів Ігор Єськов.