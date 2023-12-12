Усиление ПВО и совместное производство оружия: что Зеленский обсуждал з конгрессменами-демократами

Зеленский в США обсудил с конгрессменами-демократами потребности в военной технике, усиление ПВО и совместное производство оружия. Об этом пишет Intеrfax-Украина.

Президент Укарины Владимир Зеленский, 12 декабря, во время рабочего визита в США провел встречу с лидером Демократической партии в Палате представителей Гакимом Джеффрисом и конгрессменами-демократами.

В рамках встречи президент Украины отметил мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, президента США Джозефа Байдена и всего американского народа, которая предоставляется Украине для борьбы с российской агрессией.

Зеленский обсудил с конгрессменами ключевые потребности Украины в вооружении и военной технике, в усилении противовоздушной обороны, особенно с наступлением зимнего периода. Также поднимались вопросы совместного с США производства необходимого для Украины вооружения.

еленский высоко оценил проведение в Вашингтоне украинско-американской конференции оборонных индустрий, которая состоялась 6–7 декабря.

«Сейчас, когда Украина освободила 50% своих территорий, незаконно оккупированных россиянами с 2022 года, обеспечила работу „зернового коридора“ и побеждает в Черном море, нам как никогда нужно продолжение поддержки США и единство наших партнеров», — сказал президент.